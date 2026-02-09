Вэнс: США выдали экспортные лицензии на чипы Nvidia для Армении
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 19:39
Соединенные Штаты выдали ряд экспортных лицензий на продажу высокопроизводительных чипов Nvidia для Армении.
Как передает Report, об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
По его словам, эти чипы будут использоваться для строительства новых центров обработки данных в Армении. Он отметил, что реализация проекта фактически уже началась.
