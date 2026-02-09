Вэнс: США выдали экспортные лицензии на чипы Nvidia для Армении

Соединенные Штаты выдали ряд экспортных лицензий на продажу высокопроизводительных чипов Nvidia для Армении.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

По его словам, эти чипы будут использоваться для строительства новых центров обработки данных в Армении. Он отметил, что реализация проекта фактически уже началась.