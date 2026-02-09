Vens: ABŞ Ermənistan üçün yüksək performanslı "Nvidia" çiplərinin ixrac lisenziyalarını verib
Region
- 09 fevral, 2026
- 21:09
ABŞ Ermənistana yüksək performanslı "Nvidia" çiplərinin satışı üçün bir sıra ixrac lisenziyaları verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, dünyanın bir çox ölkəsində olmayan bu çiplər Ermənistanda yeni məlumat emalı mərkəzlərinin tikintisi üçün istifadə olunacaq. O qeyd edib ki, layihənin icrasına faktiki olaraq başlanılıb.
"Bu nə deməkdir? Bu, amerikalı işçilər və şirkətlər üçün yeni bazarlar, həmçinin Ermənistan xalqı üçün daha böyük rifah deməkdir", - Vens əlavə edib.
