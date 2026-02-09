Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 20:25
    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Состояние 7-летнего ребенка, который несколько дней назад получил множественные ножевые ранения в Агджабеди, оценивается как стабильное.

    Об этом сообщает карабахское бюро Report со ссылкой на врача-хирурга Агджабединской центральной районной больницы Азада Гусейнова.

    По его словам, ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение:

    "Состояние ребенка, поступившего 4 февраля с множественными колото-резаными ранами различных частей тела, стабильное. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении".

    Напомним, что инцидент произошел 4 февраля в Агджабединском районе. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении преступления, установлен.

    Агджабединский район ребенок ножевые ранения врач
    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:34

    Скончался депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    20:30

    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

    Происшествия
    20:25

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    20:11

    ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

    Инфраструктура
    20:03

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    19:56

    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    19:50

    Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

    Внешняя политика
    19:46

    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    В регионе
    19:42

    Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду

    Внешняя политика
    Лента новостей