Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

Состояние 7-летнего ребенка, который несколько дней назад получил множественные ножевые ранения в Агджабеди, оценивается как стабильное.

Об этом сообщает карабахское бюро Report со ссылкой на врача-хирурга Агджабединской центральной районной больницы Азада Гусейнова.

По его словам, ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение:

"Состояние ребенка, поступившего 4 февраля с множественными колото-резаными ранами различных частей тела, стабильное. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении".

Напомним, что инцидент произошел 4 февраля в Агджабединском районе. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении преступления, установлен.