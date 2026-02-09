Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 20:25
Состояние 7-летнего ребенка, который несколько дней назад получил множественные ножевые ранения в Агджабеди, оценивается как стабильное.
Об этом сообщает карабахское бюро Report со ссылкой на врача-хирурга Агджабединской центральной районной больницы Азада Гусейнова.
По его словам, ребенок был переведен из реанимации в хирургическое отделение:
"Состояние ребенка, поступившего 4 февраля с множественными колото-резаными ранами различных частей тела, стабильное. В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении".
Напомним, что инцидент произошел 4 февраля в Агджабединском районе. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении преступления, установлен.
Последние новости
20:34
Скончался депутат Фазаил АгамалыВнутренняя политика
20:30
Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты HüriyyətПроисшествия
20:25
Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильноеПроисшествия
20:11
ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием АзербайджанаИнфраструктура
20:03
СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФДругие
19:56
Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза МехтиеваПроисшествия
19:50
Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событиемВнешняя политика
19:46
США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млнВ регионе
19:42