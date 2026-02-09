İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 19:05
    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan 7 yaşlı uşağın vəziyyəti stabildir.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu barədə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkim-cərrahı Azad Hüseynov məlumat verib.

    Onun sözlərinə gör, azyaşlı Reanimasiya şöbəsindən çıxarılaraq Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib:

    "Fevralın 4-də bədəninin müxtəlif nahiyələrində çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş yara ilə müraciət edən uşağın vəziyyəti stabildir. Hazırda Cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir".

    Xatırladaq ki, hadisə fevralın 4-də Ağcabədi rayonunda qeydə alınıb. 2019-cu il təvəllüdlü uşaq çoxsaylı bıçaq yarası alıb. Azyaşlını bıçaqlamaqda şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər müəyyən edilib.

    Ağcabədi hadisə bıçaqlanma Uşaq Yeniyetmə Azyaşlı

