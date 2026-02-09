Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb
Hadisə
- 09 fevral, 2026
- 19:05
Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan 7 yaşlı uşağın vəziyyəti stabildir.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu barədə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkim-cərrahı Azad Hüseynov məlumat verib.
Onun sözlərinə gör, azyaşlı Reanimasiya şöbəsindən çıxarılaraq Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib:
"Fevralın 4-də bədəninin müxtəlif nahiyələrində çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş yara ilə müraciət edən uşağın vəziyyəti stabildir. Hazırda Cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir".
Xatırladaq ki, hadisə fevralın 4-də Ağcabədi rayonunda qeydə alınıb. 2019-cu il təvəllüdlü uşaq çoxsaylı bıçaq yarası alıb. Azyaşlını bıçaqlamaqda şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər müəyyən edilib.
