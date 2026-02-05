Ağcəbədidə 7 yaşlı oğlan uşağı bıçaqlanıb
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 12:51
Ağcəbədidə 7 yaşlı oğlan uşağı bıçaqlanıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, 2019-cu il təvəllüdlü azyaşlı bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu ilə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olub.
Tibb müəssisəsindən sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, ötən gün saat 18:00 radələrində 2019-cu il təvəllüdlü azyaşlı xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospilitasiya olunub.
Qeyd olunub ki, yaralı dərhal əməliyyat blokuna alınıb. Əməliyyat icra edildikdən sonra pasiyentin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Hazırda vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir.
Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.
