İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 23:08
    Livan hərbçiləri Hizbullahın 12 silahlısını saxlayıb

    Livan Ordusunun hərbi qulluqçuları hakimiyyətin tətbiq etdiyi təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində "Hizbullah" hərəkatının 12 silahlısını saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə LBCI telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, silahlılar müqavimət göstərməyib. Hadisə Sayda şəhəri yaxınlığındakı yoxlama-buraxılış məntəqəsində baş verib.

    Xatırladaq ki, martın 2-də Livan hökuməti "Hizbullah"ın hər hansı hərbi fəaliyyətini qadağan edib, qruplaşmanın silahlı qanadı qeyri-qanuni elan olunub. Qərar Sarafand bölgəsindən İsrailin şimalındakı yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasından sonra qəbul edilib. Hücum Livanın cənubunda 50-dən çox insanın öldüyü yeni hərbi eskalasiyaya səbəb olub.

    Livan İsrail
    Ливанские военные задержали 12 вооруженных членов "Хезболлах"

    Son xəbərlər

    23:17

    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    Region
    23:11

    Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcək

    Region
    23:08

    Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    22:56

    İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:55

    Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var

    Region
    22:52

    "Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədir

    Futbol
    22:47

    Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıb

    Region
    22:45

    KİV: Əli Xamenei Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq

    Region
    22:43

    BƏƏ-nin fond bazarları çərşənbə günü fəaliyyətini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti