İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurub
Xarici siyasət
- 07 mart, 2026
- 00:21
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) martın 5-də günorta saatlarında İranın Azərbaycandakı səfirinə İslam Respublikasının Naxçıvana dron hücumu barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Baku TV"yə müsahibəsində İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu deyib.
"Mən dərhal Tehranla əlaqə saxlayıb, ilkin məlumatı aldım və XİN-ə müraciət etdim" , - o bildirib.
Müctəba Dəmirçilunun sözlərinə görə, dron hücumu İran tərəfdən rəsmən qəbul edilməyib:
"Burada çox şübhəli məqamlar var. Bilirsiniz ki, dünən axşam bizim XİN rəhbərləri (Ceyhun Bayramov və Abbas Əraqçi – red.) bu mövzuda telefon danışığı aparıblar və şübhəli məqamlara aydınlıq gətirilməsi razılaşdırılıb".
Son xəbərlər
00:44
BƏƏ-nin xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurubXarici siyasət
00:38
İsrail ordusu İran tərəfindən yeni raket atəşi barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
00:30
Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
00:25
Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
00:21
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurubXarici siyasət
00:14
İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
00:04
Video
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə veribXarici siyasət
23:53
Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəmDigər ölkələr
23:36