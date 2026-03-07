Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 00:26
Министерство иностранных дел Азербайджана 5 марта в дневные часы проинформировало посла Ирана в Баку об атаке беспилотников на Нахчыван.
Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в интервью Baku TV.
"Я немедленно связался с Тегераном, получил первоначальную информацию и обратился в МИД", - сказал он.
По словам Моджтабы Демирчилу, атака беспилотников официально не признана иранской стороной.
"Здесь есть много подозрительных моментов. Вы знаете, что вчера вечером главы наших МИД (Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи - ред.) провели телефонный разговор по этому вопросу и договорились прояснить эти подозрительные моменты", - отметил дипломат.
