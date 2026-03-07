Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 00:26
    Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван

    Министерство иностранных дел Азербайджана 5 марта в дневные часы проинформировало посла Ирана в Баку об атаке беспилотников на Нахчыван.

    Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в интервью Baku TV.

    "Я немедленно связался с Тегераном, получил первоначальную информацию и обратился в МИД", - сказал он.

    По словам Моджтабы Демирчилу, атака беспилотников официально не признана иранской стороной.

    "Здесь есть много подозрительных моментов. Вы знаете, что вчера вечером главы наших МИД (Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи - ред.) провели телефонный разговор по этому вопросу и договорились прояснить эти подозрительные моменты", - отметил дипломат.

    Моджтаба Демирчилу Удар по аэропорту Нахчывана Иран Азербайджан
    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurub
    Iranian ambassador says he received information about drone attack on Nakhchivan from Azerbaijani MFA
    Ты - Король

    Последние новости

    00:29

    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:26

    Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    00:20

    Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    00:13

    МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана

    Другие страны
    00:07
    Видео

    Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    00:05

    Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном

    Внешняя политика
    00:03

    Президент Словакии направил письмо Ильхаму Алиеву в связи с атакой дронов Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    23:43

    В Азербайджане раскрыт план покушения на общественного деятеля

    Происшествия
    23:35

    СГБ предотвратила план КСИР по теракту на нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан

    Происшествия
    Лента новостей