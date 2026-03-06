İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəm

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 23:53
    Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəm

    Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi Marek Eştok İranın Naxçıvana dron hücumları ilə bağlı Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı "X"dəki hesabında yazıb.

    "Naxçıvan Muxtar Respublikasının mülki infrastrukturuna edilən hücumlardan və mülki əhaliyə təsir göstərməsindən dərin sarsıntı keçirdim. İyun ayında Bakıda keçirdiyim siyasi məsləhətləşmələrim fonunda Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edir və regionda sülh və təhlükəsizliyə dəstəyimi bir daha təsdiqləyirəm", - Marek Eştok yazıb.

    Marek Eştok Naxçıvana dron hücumu Slovakiya
    Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном
    Slovak deputy foreign minister expresses full solidarity with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    00:44

    BƏƏ-nin xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub

    Xarici siyasət
    00:38

    İsrail ordusu İran tərəfindən yeni raket atəşi barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    00:30

    Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    00:25

    Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:21

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurub

    Xarici siyasət
    00:14

    İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib

    Xarici siyasət
    23:53

    Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəm

    Digər ölkələr
    23:36

    Kerolayn Livitt: İrana qarşı əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti