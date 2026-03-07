Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном

Государственный секретарь Словакии по вопросам Европейского союза Марек Эшток выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я глубоко потрясен атаками на гражданскую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики и их воздействием на мирное население. На фоне проведенных мною в июне политических консультаций в Баку выражаю полную солидарность с Азербайджаном и вновь подтверждаю свою поддержку миру и безопасности в регионе", - написал Марек Эшток.