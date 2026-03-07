Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 00:05
    Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном

    Государственный секретарь Словакии по вопросам Европейского союза Марек Эшток выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    "Я глубоко потрясен атаками на гражданскую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики и их воздействием на мирное население. На фоне проведенных мною в июне политических консультаций в Баку выражаю полную солидарность с Азербайджаном и вновь подтверждаю свою поддержку миру и безопасности в регионе", - написал Марек Эшток.

    Марек Эшток Словакия
    Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəm
    Slovak deputy foreign minister expresses full solidarity with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    00:29

    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:26

    Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    00:20

    Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    00:13

    МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана

    Другие страны
    00:07
    Видео

    Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    00:05

    Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном

    Внешняя политика
    00:03

    Президент Словакии направил письмо Ильхаму Алиеву в связи с атакой дронов Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    23:43

    В Азербайджане раскрыт план покушения на общественного деятеля

    Происшествия
    23:35

    СГБ предотвратила план КСИР по теракту на нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан

    Происшествия
    Лента новостей