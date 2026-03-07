Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с Азербайджаном
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 00:05
Государственный секретарь Словакии по вопросам Европейского союза Марек Эшток выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Я глубоко потрясен атаками на гражданскую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики и их воздействием на мирное население. На фоне проведенных мною в июне политических консультаций в Баку выражаю полную солидарность с Азербайджаном и вновь подтверждаю свою поддержку миру и безопасности в регионе", - написал Марек Эшток.
Последние новости
00:29
Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
00:26
Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на НахчыванВнешняя политика
00:20
Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
00:13
МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт НахчыванаДругие страны
00:07
Видео
Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на НахчыванВнешняя политика
00:05
Госсекретарь Словакии по вопросам ЕС выразил солидарность с АзербайджаномВнешняя политика
00:03
Президент Словакии направил письмо Ильхаму Алиеву в связи с атакой дронов Ирана на НахчыванВнешняя политика
23:43
В Азербайджане раскрыт план покушения на общественного деятеляПроисшествия
23:35