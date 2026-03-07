İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 00:14
    İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir "Baku TV"yə müsahibəsində təşəkkürünü ifadə edib.

    "Cənab Prezident bizim səfirliyə təşrif buyurub və xatirə dəftərinə ürək sözlərini yazıb" , - səfir deyib.

    Müctəba Dəmirçilu bildirib ki, İran üçün çətin günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Respublikası ilə həmrəy olub.

    Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева
    Iranian ambassador expresses gratitude to Azerbaijani President Ilham Aliyev

