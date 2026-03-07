İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 07 mart, 2026
- 00:14
İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, səfir "Baku TV"yə müsahibəsində təşəkkürünü ifadə edib.
"Cənab Prezident bizim səfirliyə təşrif buyurub və xatirə dəftərinə ürək sözlərini yazıb" , - səfir deyib.
Müctəba Dəmirçilu bildirib ki, İran üçün çətin günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Respublikası ilə həmrəy olub.
Son xəbərlər
00:44
BƏƏ-nin xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurubXarici siyasət
00:38
İsrail ordusu İran tərəfindən yeni raket atəşi barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
00:30
Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
00:25
Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
00:21
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurubXarici siyasət
00:14
İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
00:04
Video
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə veribXarici siyasət
23:53
Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi: Azərbaycanla tam həmrəyliyimi ifadə edirəmDigər ölkələr
23:36