Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran
    Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran

    Iranian ambassador expresses gratitude to Azerbaijani President Ilham Aliyev

    Foreign policy
    • 07 March, 2026
    • 00:26
    Iranian ambassador expresses gratitude to Azerbaijani President Ilham Aliyev

    During an interview with Baku TV, Iranian Ambassador to Azerbaijan Mojtaba Damirchilou expressed his gratitude to President Ilham Aliyev, according to Report.

    "Mr. President visited our embassy and left kind words in the guestbook," Ambassador Damirchilou said.

    He added that in difficult days for Iran, President Aliyev demonstrated solidarity with the Islamic Republic.

    Mojtaba Demirchilou
    İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
    Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Latest News

    00:35

    Iranian ambassador says Azerbaijani MFA informed him about drone attack on Nakhchivan

    Foreign policy
    00:26

    Iranian ambassador expresses gratitude to Azerbaijani President Ilham Aliyev

    Foreign policy
    00:22

    Azerbaijani Embassy staff evacuated from Tehran

    Foreign policy
    00:14
    Photo

    Iftar dinner held with participation of martyrs' mothers

    Religion
    00:12
    Video

    Iran's ambassador to Azerbaijan giving live interview to Baku TV over drone attacks on Nakhchivan

    Foreign policy
    23:58

    Slovak deputy foreign minister expresses full solidarity with Azerbaijan

    Foreign policy
    23:39

    Slovak president condemns Iranian drone attacks on Nakhchivan

    Foreign policy
    23:34

    Iranian military claims strike on US aircraft carrier USS Abraham Lincoln

    Region
    23:20

    US expects military operation against Iran to last 4–6 weeks

    Other countries
    All News Feed