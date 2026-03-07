Iranian ambassador expresses gratitude to Azerbaijani President Ilham Aliyev
07 March, 2026
During an interview with Baku TV, Iranian Ambassador to Azerbaijan Mojtaba Damirchilou expressed his gratitude to President Ilham Aliyev, according to Report.
"Mr. President visited our embassy and left kind words in the guestbook," Ambassador Damirchilou said.
He added that in difficult days for Iran, President Aliyev demonstrated solidarity with the Islamic Republic.
