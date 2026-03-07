Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, дипломат выразил благодарность в интервью телеканалу "Baku TV".

"Господин президент посетил наше посольство и оставил теплые слова в книге памяти", - сказал посол.

Моджтаба Демирчилу отметил, что в трудные для Ирана дни Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил солидарность с Исламской Республикой.