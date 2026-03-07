İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib
Xarici siyasət
- 07 mart, 2026
- 00:04
İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verir.
"Report" xəbər verir ki, müsahibədə jurnalist Turan İbrahimovun İranın Azərbaycandakı səfirinə İslam Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumu ilə bağlı sualları və səfirin cavabları yer alıb.
"Baku TV" İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu ilə eksklüziv müsahibə hazırlayıb.
Müsahibənin tam variantını saat 00:00-da bu linkdən izləyə bilərsiniz:
