    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib

    07 mart, 2026
    00:04
    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verir.

    "Report" xəbər verir ki, müsahibədə jurnalist Turan İbrahimovun İranın Azərbaycandakı səfirinə İslam Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumu ilə bağlı sualları və səfirin cavabları yer alıb.

    "Baku TV" İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu ilə eksklüziv müsahibə hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, müsahibədə jurnalist Turan İbrahimovun İranın Azərbaycandakı səfirinə İslam Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumu ilə bağlı sualları və səfirin cavabları yer alıb.

    Müsahibənin tam variantını saat 00:00-da bu linkdən izləyə bilərsiniz:

    Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на Нахчыван
    Iran's ambassador to Azerbaijan giving live interview to Baku TV over drone attacks on Nakhchivan

