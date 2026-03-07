Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на Нахчыван

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу дал интервью телеканалу Baku TV в связи с атакой беспилотников на Нахчыван.

Как сообщает Report, в интервью представлены вопросы журналиста Турана Ибрагимова послу Ирана в Азербайджане относительно атаки беспилотников Исламской Республики на Нахчыванскую Автономную Республику, а также ответы дипломата.

06 марта, 23:47

