Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Посол Ирана в Азербайджане дал интервью Baku TV в связи с атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 00:07
    Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу дал интервью телеканалу Baku TV в связи с атакой беспилотников на Нахчыван.

    Как сообщает Report, в интервью представлены вопросы журналиста Турана Ибрагимова послу Ирана в Азербайджане относительно атаки беспилотников Исламской Республики на Нахчыванскую Автономную Республику, а также ответы дипломата.

    Baku TV подготовил эксклюзивное интервью с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

    Как сообщает Report, в ходе интервью журналист Туран Ибрагимов задал иранскому дипломату вопросы, касающиеся атаки беспилотников Исламской Республики на Нахчыванскую Автономную Республику.

    Полную версию интервью можно посмотреть в 00:00 по следующей ссылке:

    Baku TV интервью Муджтаба Демирчили
    Видео
    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib
    Видео
    Iran's ambassador to Azerbaijan giving live interview to Baku TV over drone attacks on Nakhchivan
    00:29

