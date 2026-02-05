Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Агджабеди задержан подозреваемый в нападении с ножом на 7-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 13:33
    В Агджабеди задержан подозреваемый в нападении с ножом на 7-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

    Установлен подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему мальчику в Агджабеди.

    Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний.

    Причины инцидента расследуются.

    В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения.

    Как сообщает карабахское бюро Report, ребенок 2019 года рождения был доставлен в Центральную больницу Агджабединского района с множественными резаными и колотыми ранами разных частей тела.

    По информации медучреждения, мальчик поступил в отделение скорой помощи вчера около 18:00 и сразу был направлен в операционный блок. После операции он продолжает лечение в реанимации, состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

