В Агджабеди задержан подозреваемый в нападении с ножом на 7-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 05 февраля, 2026
- 13:33
Установлен подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему мальчику в Агджабеди.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний.
Причины инцидента расследуются.
В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения.
Как сообщает карабахское бюро Report, ребенок 2019 года рождения был доставлен в Центральную больницу Агджабединского района с множественными резаными и колотыми ранами разных частей тела.
По информации медучреждения, мальчик поступил в отделение скорой помощи вчера около 18:00 и сразу был направлен в операционный блок. После операции он продолжает лечение в реанимации, состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
