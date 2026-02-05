В Агджабеди задержан подозреваемый в нападении с ножом на 7-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

Установлен подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему мальчику в Агджабеди.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний.

Причины инцидента расследуются.

13:03

В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения.

Как сообщает карабахское бюро Report, ребенок 2019 года рождения был доставлен в Центральную больницу Агджабединского района с множественными резаными и колотыми ранами разных частей тела.

По информации медучреждения, мальчик поступил в отделение скорой помощи вчера около 18:00 и сразу был направлен в операционный блок. После операции он продолжает лечение в реанимации, состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.