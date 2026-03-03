İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 23:20
    Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Martın 4-də Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Lənkəran-1" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq "Pravda" hava xəttində təmir işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən bildirilib.

    Bununla əlaqədar olaraq, saat 10:00-dan 13:30-dək Cil, Xarxatan, Şağlaser kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Lənkəran elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    23:45

    Miri Reqev: İsrailin hava məkanı çərşənbə günü açılacaq

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    Azərbaycan və daha 7 ölkənin vətəndaşları İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    23:20

    Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    23:17

    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    Region
    23:11

    Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcək

    Region
    23:08

    Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    22:56

    İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:55

    Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var

    Region
    22:52

    "Liverpul"un qapıçısı Alisson Bekker "İnter" və "Yuventus"un hədəfindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti