В Азербайджане за неделю произошло 203 пожара, погибли 5 человек
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 09:52
В Азербайджане на прошлой неделе произошло 203 пожара.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС за минувшую неделю поступили сообщения о 203 пожарах, 37 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии и одном дорожно-транспортном происшествии.
В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 47 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествий пострадали четыре человека, двое эвакуированы. Кроме того, за закрытыми дверями были обнаружены тела пяти человек.
