İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 09:40
    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Ötən həftə 203 yanğın olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 203 yanğına çıxış, 37 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 1 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 47 nəfər xilas edilib, 4 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər təxliyə olunub, bağlı qapı arxasında 5 nəfərin meyiti aşkar edilib.

    FHN Statistika Meyit yanğın
    В Азербайджане за неделю произошло 203 пожара, погибли 5 человек

    Son xəbərlər

    10:01

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    09:59

    AQTA Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Sağlamlıq
    09:56
    Foto

    Beynəlxalq tədbirdə Rəqəmsal Logistika Platforması barədə məlumat verilib

    İnfrastruktur
    09:55

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    09:46

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    09:44

    "Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!

    Maliyyə
    09:41

    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Fərdi
    09:40

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının təxribatçı qətnaməsini pisləyib

    Daxili siyasət
    09:40

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti