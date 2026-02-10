İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 10:57
    Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz Baş İdarəsinin rəisi, səfir Mehmet Samsar və Türkiyənin səfiri Birol Akgün ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial media hesablarında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlər və regional proseslər müzakirə edilib.

    Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN İkitərəfli münasibətlər Birol Akgün Mehmet Samsar
    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции
    Hikmat Hajiyev meets Turkish Foreign Ministry official to discuss regional processes

