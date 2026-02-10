Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib
Region
- 10 fevral, 2026
- 10:57
Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz Baş İdarəsinin rəisi, səfir Mehmet Samsar və Türkiyənin səfiri Birol Akgün ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial media hesablarında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlər və regional proseslər müzakirə edilib.
Son xəbərlər
12:00
Merlər Razılaşmasında iştirak edən Azərbaycanın 7 şəhərinin fəaliyyət planı hazırdırEnergetika
11:55
İSB-yə sığorta şirkətlərindən daxil olan müraciətlərin sayı kəskin azalıbMaliyyə
11:52
Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulubEnergetika
11:51
Tərtərdə avtomobil aşıb, ölən varHadisə
11:47
İSB-nin investisiya portfelinin gəlirliliyi proqnozları üstələyibMaliyyə
11:33
"Qarabağ" Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna keçidi ilə bağlı məlumat yayıbFutbol
11:30
Moldovanın Baş naziri Kiyevə gedibDigər ölkələr
11:28
Morteza Validarvi: "Azerbaijan International Challenge 2026" gənclər üçün böyük təcrübə oldu"Fərdi
11:28