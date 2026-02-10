İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 10 fevral, 2026
    • 12:25
    Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda fevralın 11-də bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı proqnozlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, 10-dan 11-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 2-5° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80 % olacaq.

    Gecə və səhər bəzi şəhərətrafı yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 2° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 5-10° şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15° şaxta, gündüz 0-5° şaxta olacaq.

    Bəzi yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Qarlı Hava fevral havası
    Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед

    Son xəbərlər

    13:29

    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    13:27

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:26

    MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:25

    "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:14

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:10

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    13:07

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    13:07

    Neymar zədəsini sağaldıb

    Futbol
    13:03

    Azərbaycan ABŞ-dən kondisioner tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti