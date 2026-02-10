Naxçıvanda bəzi ərazilərdə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq
İnfrastruktur
- 10 fevral, 2026
- 20:01
Naxçıvanda bəzi ərazilərdə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan şəhərinin 6-cı məhəllələri və Hacıniyyət kəndini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar sözügedən ərazilərin müəyyən ünvanlarında içməli suyun verilməsində bu gün saat 23:00-dan etibarən müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Qəzanın aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər aparılır. Təmir-bərpa işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra içməli suyun verilməsi əvvəlki rejim üzrə bərpa olunacaq.
