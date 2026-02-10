Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
- 10 февраля, 2026
- 12:49
В ночь с 10 на 11 февраля и утром 11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 2-5° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 2° тепла, днем - 3-6° тепла, ночью в горах - 5-10° мороза, в высокогорьях -10-15° мороза, днем - 0-5° тепла.
Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается гололед.