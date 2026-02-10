ISB подготовило новые проекты по обязательному страхованию пассажиров

Бюро обязательного страхования (ISB) разработало новые проекты в сфере обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор бюро Вюсал Масиев на пресс-конференции.

Он отметил, что проекты подготовлены совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и охватывают пассажиров автомобильного, железнодорожного и в перспективе воздушного транспорта.

"Полагаем, что до конца текущего года будут внедрены определенные механизмы", - добавил Масиев.

По его словам, планируется создание единого и удобного механизма страхования, который сделает процесс более доступным и оперативным.

"В этом направлении совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, а также Центральным банком реализуются проекты, предусматривающие формирование реестров и интеграцию с этими реестрами", - сказал он в комментариях Report.

Масиев также отметил, что около 70% деятельности ISB уже переведено в электронный формат, а к концу 2027 года бюро планирует полностью отказаться от бумажного документооборота.