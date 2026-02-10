РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенок

Российские войска нанесли удар авиабомбами по Славянску в Донецкой области Украины, в результате чего погибло 2 человека и 7 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин в телеграм-канале.

"2 человека погибли и 7 получили ранения в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску. Погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка. Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку", - написал он.

При этом Филашкин уточнил, что число погибших и пострадавших может возрасти.