РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенок
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 13:51
Российские войска нанесли удар авиабомбами по Славянску в Донецкой области Украины, в результате чего погибло 2 человека и 7 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин в телеграм-канале.
"2 человека погибли и 7 получили ранения в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску. Погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка. Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку", - написал он.
При этом Филашкин уточнил, что число погибших и пострадавших может возрасти.
Последние новости
14:48
Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставкеДругие страны
14:42
СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФДругие страны
14:41
Фото
В Лянкяране мать близнецов родила тройнюВнутренняя политика
14:37
Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллектаИКТ
14:34
В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальникВнутренняя политика
14:31
Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%Финансы
14:28
Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процессаДругие страны
14:11
ISB подготовило новые проекты по обязательному страхованию пассажировФинансы
14:08