    РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенок

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 13:51
    РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенок

    Российские войска нанесли удар авиабомбами по Славянску в Донецкой области Украины, в результате чего погибло 2 человека и 7 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин в телеграм-канале.

    "2 человека погибли и 7 получили ранения в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску. Погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка. Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку", - написал он.

    При этом Филашкин уточнил, что число погибших и пострадавших может возрасти.

    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 2 nəfər ölüb
    Russia strikes Ukraine's Sloviansk: 2 killed, including 1 child
