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    Эмин Гусейнов: Опыт восстановления Карабаха может представлять интерес для других стран

    Карабах
    • 27 октября, 2026
    • 17:26
    Эмин Гусейнов: Опыт восстановления Карабаха может представлять интерес для других стран

    Подход Азербайджана к восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях может представлять интерес для других стран.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По его словам, на освобожденных территориях уже восстановлен ряд культурно-исторических памятников.

    Гусейнов подчеркнул, что в отношении объектов культурного наследия могут применяться такие методы, как консервация, возвращение в первозданное состояние или восстановление с новыми элементами при сохранении ключевых особенностей:

    "Выбор того или иного подхода анализируется отдельно в каждом конкретном случае. После полного восстановления памятников на освобожденных территориях планируется проведение специальных мероприятий для их более широкого представления международной общественности на основе единой концепции".

    Восстановление освобожденных территорий Освобожденные территории Азербайджана Эмин Гусейнов
    Emin Hüseynov: Azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa işləri digər ölkələr üçün maraqlı ola bilər
    Emin Huseynov: Experience of rebuilding Azerbaijan's Garabagh may be of interest to other countries
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