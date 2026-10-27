Эмин Гусейнов: Опыт восстановления Карабаха может представлять интерес для других стран
- 27 октября, 2026
- 17:26
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Подход Азербайджана к восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях может представлять интерес для других стран.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.
По его словам, на освобожденных территориях уже восстановлен ряд культурно-исторических памятников.
Гусейнов подчеркнул, что в отношении объектов культурного наследия могут применяться такие методы, как консервация, возвращение в первозданное состояние или восстановление с новыми элементами при сохранении ключевых особенностей:
"Выбор того или иного подхода анализируется отдельно в каждом конкретном случае. После полного восстановления памятников на освобожденных территориях планируется проведение специальных мероприятий для их более широкого представления международной общественности на основе единой концепции".