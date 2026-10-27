Эмин Гусейнов: Опыт восстановления Карабаха может представлять интерес для других стран

Подход Азербайджана к восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях может представлять интерес для других стран.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, на освобожденных территориях уже восстановлен ряд культурно-исторических памятников.

Гусейнов подчеркнул, что в отношении объектов культурного наследия могут применяться такие методы, как консервация, возвращение в первозданное состояние или восстановление с новыми элементами при сохранении ключевых особенностей:

"Выбор того или иного подхода анализируется отдельно в каждом конкретном случае. После полного восстановления памятников на освобожденных территориях планируется проведение специальных мероприятий для их более широкого представления международной общественности на основе единой концепции".