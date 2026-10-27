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    КСИР сообщил о подорвавшемся на мине танкере в Ормузском проливе

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 17:22
    КСИР сообщил о подорвавшемся на мине танкере в Ормузском проливе

    Шедший через Ормузский пролив танкер, в его восточной части наткнулся на мину и загорелся.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

    "Несколько часов назад нефтяной танкер, отключивший систему автоматической идентификации, пытался пройти по несанкционированному восточному маршруту через Ормузский пролив. Судно наскочило на мину, в результате на его борту вспыхнул пожар", - сказано в сообщении.

    Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

    В КСИР вновь подчеркнули, что проход судов по не одобренным Ираном маршрутам Тегеран считает незаконным.

    Эскалация на Ближнем Востоке Пожар (возгорание) Взрыв судна Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Исламская Республика Иран
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