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    SEPAH: Hörmüz boğazında minaya düşən tanker alovlanıb

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:32
    SEPAH: Hörmüz boğazında minaya düşən tanker alovlanıb

    Hörmüz boğazından keçən tanker onun şərq hissəsində minaya düşərək alovlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Bir neçə saat əvvəl avtomatik identifikasiya sistemini söndürən neft tankeri Hörmüz boğazından qanunsuz şərq marşrutu ilə keçməyə cəhd edib. Gəmi minaya düşüb, nəticədə onun göyərtəsində yanğın baş verib", - məlumatda deyilir.

    Hələlik digər mənbələr bu məlumatı təsdiqləməyib.

    SEPAH-da bir daha vurğulayıblar ki, Tehran İranın razılıq vermədiyi marşrutlarla gəmilərin keçidini qanunsuz hesab edir.

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