Чемпионат мира: Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль
Индивидуальные
- 27 октября, 2026
- 17:44
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Астане.
Как сообщает Report, cпортсмен, выступавший в весовой категории до 63 кг, встретился в финале с представителем Армении Кареном Асланяном.
Мамедли проиграл в финале и завоевал серебряную медаль. В 2024 году он завоевал золото чемпионата мира в Тиране.
Сегодня другой азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров (67 кг) поборется за бронзовую медаль.
Отметим, что чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали.
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