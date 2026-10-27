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    Чемпионат мира: Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль

    Индивидуальные
    • 27 октября, 2026
    • 17:44
    Чемпионат мира: Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Астане.

    Как сообщает Report, cпортсмен, выступавший в весовой категории до 63 кг, встретился в финале с представителем Армении Кареном Асланяном.

    Мамедли проиграл в финале и завоевал серебряную медаль. В 2024 году он завоевал золото чемпионата мира в Тиране.

    Сегодня другой азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров (67 кг) поборется за бронзовую медаль.

    Отметим, что чемпионат мира завершится 1 ноября. Ранее борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали.

    Нихат Мамедли Чемпионат мира по борьбе
    Dünya çempionatı: Nihat Məmmədli gümüş medala sahib çıxıb
    44 filmi
    44 filmi

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