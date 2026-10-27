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    Dünya çempionatı: Nihat Məmmədli gümüş medala sahib çıxıb

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:29
    Dünya çempionatı: Nihat Məmmədli gümüş medala sahib çıxıb

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Nihat Məmmədli Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 63 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı finalda Ermənistan təmsilçisi Karen Aslanyanla üz-üzə gəlib.

    Rəqibinə məğlub olan N.Məmmədli gümüş mükafatla kifayətlənib. Azərbaycan güləşçisi 2024-cü ildə Tiranada keçirilən dünya çempionatında qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Bu gün digər yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaq.

    Xatırladaq ki, mundial noyabrın 1-də başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl medal qazanıb.

    Nihat Məmmədli Güləş üzrə dünya çempionatı
    Чемпионат мира: Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль
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