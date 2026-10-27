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    Джейхун Байрамов обсудил с Александром Зуевым расширение представительства UNOCT в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:30
    Джейхун Байрамов обсудил с Александром Зуевым расширение представительства UNOCT в Азербайджане

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с и. о. заместителя генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению (UNOCT) Александром Зуевым планы расширения представительства UNOCT в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН (UNOCT).

    Отмечено значение VII Всемирного форума межкультурного диалога, проходящего в Баку 27-29 октября. Подчеркнуто, что форум является важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов современности, продвижения взаимопонимания между культурами и религиями, а также укрепления мира и безопасности.

    Отмечена также значимость проводимого в Азербайджане Бакинского форума по безопасности для развития сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, укрепления доверия в области безопасности и расширения обмена опытом и информацией.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о планах расширения представительства UNOCT в стране. Подчеркнуто, что это может внести вклад в укрепление институциональных основ сотрудничества между Азербайджаном и UNOCT и поддержку международных инициатив в сфере борьбы с терроризмом.

    Отмечены вклад Азербайджана в борьбу с международным терроризмом и важность, придаваемая развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами в этой сфере.

    Александр Зуев проинформировал о деятельности UNOCT, координации глобальных усилий по борьбе с терроризмом и основных направлениях сотрудничества с государствами-членами.

    На встрече также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов обсудил с Александром Зуевым расширение представительства UNOCT в Азербайджане
    Джейхун Байрамов обсудил с Александром Зуевым расширение представительства UNOCT в Азербайджане
    Джейхун Байрамов обсудил с Александром Зуевым расширение представительства UNOCT в Азербайджане

    Джейхун Байрамов Александр Зуев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН)
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    UNOCT-un Azərbaycanda təmsilçiliyinin genişləndirilməsi planları müzakirə olunub
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    Jeyhun Bayramov, Alexander Zuev discuss plans to expand UNOCT presence in Azerbaijan
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