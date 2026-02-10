Rusiya Donetskə zərbə endirib: 2 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 13:53
Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Slavyansk şəhərinə aviabombalarla zərbə endirib, nəticədə 2 nəfər həlak olub, 7 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında bildirib.
"Bu gün Slavyanska endirilən aviabomba zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 7 nəfər isə yaralanıb. Ölənlər 11 yaşlı qız və onun anasıdır. Yaralananlar arasında 7 yaşlı qız var. Bütün məsul xidmətlər artıq bu hücuma reaksiya verir", - o yazıb. Filaşkin ölən və yaralananların sayının arta biləcəyini deyib.
