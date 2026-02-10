İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 13:53
    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

    Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Slavyansk şəhərinə aviabombalarla zərbə endirib, nəticədə 2 nəfər həlak olub, 7 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında bildirib.

    "Bu gün Slavyanska endirilən aviabomba zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 7 nəfər isə yaralanıb. Ölənlər 11 yaşlı qız və onun anasıdır. Yaralananlar arasında 7 yaşlı qız var. Bütün məsul xidmətlər artıq bu hücuma reaksiya verir", - o yazıb. Filaşkin ölən və yaralananların sayının arta biləcəyini deyib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Donetsk
    РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенок
    Russia strikes Ukraine's Sloviansk: 2 killed, including 1 child

