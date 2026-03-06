İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Türkiyəli deputat: Naxçıvanda mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa açıq hücumdur

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 04:51
    Türkiyəli deputat: Naxçıvanda mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa açıq hücumdur

    Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Şamil Ayrım İranın dron vasitəsilə Naxçıvana hücum etməsini pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Ş. Ayrım bu barədə sosial media hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.

    O qeyd edib ki, mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa və humanitar dəyərlərə açıq hücumdur.

    "Bu provokasiyaların regiondakı sülh və sabitliyə zərər verməsinə əsla icazə verilməməlidir", - Dostluq Qrupunun sədri bildirib.

    Deputat hücumda yaralananlara şəfa diləyib, Türkiyənin Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyini bildirib.

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu İran Şamil Ayrım

    Son xəbərlər

    05:06

    CENTCOM rəhbəri İrana qarşı hərbi əməliyyatın gedişatını qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    04:51

    Türkiyəli deputat: Naxçıvanda mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa açıq hücumdur

    Region
    04:22

    Rəsmi Əbu-Dabi: İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alması dövlət suverenliyinin pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    04:05

    Hindistan HHQ-nin radarlardan itmiş qırıcısı qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp İranın raket potensialının əhəmiyyətli hissəsinin məhv edildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:09

    ABŞ Senatı DTN-in maliyyələşdirilməsi layihəsini yenə dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    02:51

    Serbiyanın XİN başçısı Balkanların Avropada sabitliyin sütunlarından biri ola biləcəyini düşünür

    Digər ölkələr
    02:32

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    02:10

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti