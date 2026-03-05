İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 12:14
    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib

    İran martın 5-də Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, İran ərazisindən uçan dron aeroportun binasına düşərək partlayıb.

    Bununla İranın molla rejimi Azərbaycanın göstərdiyi qonşuluq münasibətlərinə baxmayaraq əsl mahiyyətini göstərdi.

    İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda öz ərazisinin istifadəsinə icazə verməyən Azərbaycan İran tərəfdən hücuma məruz qaldı.

    İran Azərbaycan Naxçıvan Dron
    Video
    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана
    Video
    Iran carries out drone attack on Azerbaijan's Nakhchivan airport

    Son xəbərlər

    12:30

    Albaneze Avstraliya hərbi qüvvələrinin Yaxın Şərqə göndərildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    12:29

    İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumuna görə yaxınlıqdakı məktəblərdə tədris dayandırılıb - RƏSMİ

    Elm və təhsil
    12:28

    Dövlət Vergi Xidməti: Əsas prioritetimiz sistemi tam rəqəmsallaşdırmaqdır

    Biznes
    12:19
    Foto

    Bolnisidə Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd olunub

    Region
    12:15

    Energetika naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    12:14

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı iki mərhələdə keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:14
    Video

    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib

    Hadisə
    12:13

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda müəssisələrin məhsuldarlığının artırılması üçün süni intellekt proqramı icra ediləcək"

    Biznes
    12:11

    4SİM: 2040-cı ilə qədər süni intellekt 70 milyard manatlıq yeni əlavə dəyər yaradacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti