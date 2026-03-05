İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 12:14
İran martın 5-də Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, İran ərazisindən uçan dron aeroportun binasına düşərək partlayıb.
Bununla İranın molla rejimi Azərbaycanın göstərdiyi qonşuluq münasibətlərinə baxmayaraq əsl mahiyyətini göstərdi.
İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda öz ərazisinin istifadəsinə icazə verməyən Azərbaycan İran tərəfdən hücuma məruz qaldı.
