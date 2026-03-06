İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 06 mart, 2026
    • 00:54
    Beyrutda Hizbullah komandirlərindən biri zərərsizləşdirilib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Beyrutda "Hizbullah" komandirlərindən birini məhv edib.

    "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir məlumat yayıb.

    "Ləqəbi "Fida" olan Zaid Əli Cuma Livan ərazisindən İsrail istiqamətində raketlərin, reaktiv mərmilərin və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılmasına cavabdeh idi", - məlumatda qeyd olunub.

    "O, İMQ piyada briqadasının iki döyüşçüsünün həlak olduğu hücuma rəhbərlik edib", - Zamir bildirib.

