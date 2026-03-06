В Бейруте ликвидирован глава огневой группы "Хезболлах"

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров "Хезболлах" в Бейруте, ответственного за управление огневыми мощностями группировки в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщил начальник Генштаба ВС Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Заида Али Джумаа, по прозвищу "Фидаа", отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов с территории Ливана в сторону Израиля", - отмечается в сообщении.

Он был командиром, возглавившим противотанковую атаку, в ходе которой погибли двое бойцов пехотной бригады ВС Израиля, отметил Замир.