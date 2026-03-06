В Бейруте ликвидирован глава огневой группы "Хезболлах"
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 00:10
Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров "Хезболлах" в Бейруте, ответственного за управление огневыми мощностями группировки в Ливане.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщил начальник Генштаба ВС Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.
"Заида Али Джумаа, по прозвищу "Фидаа", отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов с территории Ливана в сторону Израиля", - отмечается в сообщении.
Он был командиром, возглавившим противотанковую атаку, в ходе которой погибли двое бойцов пехотной бригады ВС Израиля, отметил Замир.
Последние новости
00:22
Глава МИД Азербайджана обсудил с армянским коллегой последнюю ситуацию в регионеВнешняя политика
00:14
Генсек ОТГ решительно осудил удары по НахчывануВнешняя политика
00:10
В Бейруте ликвидирован глава огневой группы "Хезболлах"Другие страны
00:01
Главы Генштабов Азербайджана, Турции и Венгрии обсудили региональную безопасностьАрмия
23:48
Фото
Итальянские дипломаты эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнутренняя политика
23:41
AZAL организовал очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-БакуИнфраструктура
23:30
Трамп заявил о смене главы Министерства внутренней безопасностиДругие страны
23:27
Омбудсмен Азербайджана осудила удары иранских дронов по НахчывануВнутренняя политика
23:18