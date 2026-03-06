BMT-nin 18 əməkdaşı Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib
Daxili siyasət
- 06 mart, 2026
- 00:21
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik və Mühafizə Departamentinin nümayəndələri İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.
Təxliyə edilən BMT əməkdaşlarının sayının 18 nəfər olduğu bildirilir.
