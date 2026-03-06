İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 16:20
    Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb

    Azərbaycan çempionatlarında fevral ayının ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Münsiflər heyətinin səsverməsinə əsasən, Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsinin qalibi "Neftçi"nin futbolçusu Alessio Kurçi olub.

    I Liqada Elşən Abdullayev ("Baku Sportinq"), II Liqada isə Əli Bağırov ("Ağstafa Gəncləri") ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər.

