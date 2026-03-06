Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 сотрудников ООН

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 00:45
    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 работников Организации Объединенных Наций (ООН).

    Как сообщает южное бюро Report, эвакуация была осуществлена через государственный погранично-пропускной пункт "Астара".

    Согласно информации, что эвакуированные являются сотрудниками Департамента безопасности и охраны ООН.

    эвакуация ППП Астара
    Фото
    BMT-nin 18 əməkdaşı Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib
