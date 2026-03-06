Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 сотрудников ООН
- 06 марта, 2026
- 00:45
Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 работников Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация была осуществлена через государственный погранично-пропускной пункт "Астара".
Согласно информации, что эвакуированные являются сотрудниками Департамента безопасности и охраны ООН.
