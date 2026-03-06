İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 06 mart, 2026
    • 16:36
    Türkiyə Kubokunun formatı 2026/2027 mövsümündən dəyişdirilir

    Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun oyun formatında dəyişiklik edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu qərar Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) İdarə Heyətinin iclasında qəbul olunub.

    Turnir 2026/2027 mövsümündən etibarən pley-off sisteminə keçid edəcək.

    Yeni formatda əvvəlcə beş təsnifat mərhələsi keçiriləcək. Bunun ardınca 1/8 final, 1/4 final, yarımfinal və final oyunları təşkil olunacaq.

    Yalnız yarımfinal mərhələsi iki matçdan ibarət formatda reallaşdırılacaq.

    Qeyd edək ki, Türkiyə Kubokunun cari mövsümündə təsnifat görüşlərinin ardından qrup mərhələsi başlayıb. Daha sonra komandalar 1/4 finala yüksəliblər.

