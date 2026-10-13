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    IMF 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının orta illik artımını 2 % səviyyəsində gözləyir

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 06:34
    IMF 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının orta illik artımını 2 % səviyyəsində gözləyir

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 2026-cı ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 1,7 %, 2027-ci ildə isə 2,3 % artacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" IMF-nin "Dünya iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri: təzyiq altında dayanıqlılıq, təxirəsalınmaz seçim" adlı oktyabr hesabatına əsaslanaraq xəbər verir ki, may proqnozları ilə müqayisədə Azərbaycanın ÜDM artımına dair gözləntilər 2026-cı il üçün 0,5 faiz bəndi, 2027-ci il üçün isə 0,2 faiz bəndi aşağı salınıb.

    Fondun hesablamalarına əsasən, qarşıdakı iki il ərzində ölkə iqtisadiyyatı orta hesabla illik 2 % artım nümayiş etdirəcək.

    Yenilənmiş hesablamalara görə, IMF Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2026-cı il üçün 5,8 %, 2027-ci il üçün isə 5,6 % olaraq proqnozlaşdırır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, yaz aylarında IMF 2026-cı ildə inflyasiyanı 6 %, 2027-ci ildə isə 4,2 % səviyyəsində gözləyirdi.

    Fondun mütəxəssisləri eyni zamanda əmək bazarındakı durumu da dəyərləndirərək Azərbaycanda işsizliyin 2026-cı ildə 5,3 % (2025-ci illə eyni göstərici) olacağını, 2027-ci ilədək isə 5,2 %-ə düşəcəyini proqnozlaşdırıblar.

    İqtisadiyyat Nazirliyi bu il ölkənin ÜDM artımını 1,7 %, növbəti il üçün isə 2,7 % həcmində qiymətləndirir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) isə 2026-cı ildə iqtisadi artımı 0,5 %, 2027-ci ildə isə 2,6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    İqtisadiyyat Nazirliyinin hesablamalarına əsasən, Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2026-cı ildə 5,7 %, 2027-ci ildə isə 5,3 % olacaq. AMB isə iyul proqnozunda 2026-cı ildə inflyasiyanın 6,1 %, 2027-ci ildə isə 5,8 % təşkil edəcəyini gözləyir.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    МВФ: Экономика Азербайджана будет расти в среднем на 2% в ближайшие два года
    IMF expects Azerbaijan's economy to grow 2% on average in 2026-2027
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