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    МВФ: Экономика Азербайджана будет расти в среднем на 2% в ближайшие два года

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 06:14
    МВФ: Экономика Азербайджана будет расти в среднем на 2% в ближайшие два года

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает увеличение ВВП Азербайджана в 2026 году на 1,7%, а в 2027 году - на 2,3%.

    Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет "Перспективы развития мировой экономики: устойчивость под давлением, неотложный выбор" МВФ, в сравнении с майскими расчетами прогноз экономического роста Азербайджана на 2026 год понижен на 0,5 процентных пункта, а на 2027 год - на 0,2 п.п.

    Таким образом, среднегодовые темпы роста азербайджанской экономики в предстоящие два года составят около 2%.

    Согласно пересмотренным данным, МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2026 год в размере 5,8%, на 2027 год - 5,6%. Для сравнения, в весеннем прогнозе МВФ закладывал инфляцию в 2026 году на отметке 6%, а в 2027 году - на уровне 4,2%.

    Аналитики фонда также проанализировали ситуацию на рынке труда и спрогнозировали, что безработица в Азербайджане в 2026 году сохранится на уровне 5,3% (аналогично показателю 2025 года), а к 2027 году опустится до 5,2%.

    Министерство экономики страны оценивает прирост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а на следующий год - 2,7%. Центральный банк Азербайджана ожидает в 2026 году экономический рост на уровне 0,5%, в 2027 году - 2,6%.

    По расчетам Минэкономики, среднегодовая инфляция в республике составит 5,7% в 2026 году и 5,3% в 2027 году. ЦБА (согласно июльскому прогнозу) ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 6,1%, в 2027 году - 5,8%.

    Рост реального ВВП ВВП Азербайджана Среднегодовая инфляция Уровень безработицы Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının orta illik artımını 2 % səviyyəsində gözləyir
    IMF expects Azerbaijan's economy to grow 2% on average in 2026-2027
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