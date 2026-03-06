İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Türkiyə Kubokunun formatı 2026/2027 mövsümündən dəyişdirilir

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 16:36
    Türkiyə Kubokunun formatı 2026/2027 mövsümündən dəyişdirilir

    Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun oyun formatında dəyişiklik edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu qərar Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) İdarə Heyətinin iclasında qəbul olunub.

    Turnir 2026/2027 mövsümündən etibarən pley-off sisteminə keçid edəcək.

    Yeni formatda əvvəlcə beş təsnifat mərhələsi keçiriləcək. Bunun ardınca 1/8 final, 1/4 final, yarımfinal və final oyunları təşkil olunacaq.

    Yalnız yarımfinal mərhələsi iki matçdan ibarət formatda reallaşdırılacaq.

    Qeyd edək ki, Türkiyə Kubokunun cari mövsümündə təsnifat görüşlərinin ardından qrup mərhələsi başlayıb. Daha sonra komandalar 1/4 finala yüksəliblər.

    Türkiyə kuboku Yeni format Türkiyə Futbol Federasiyası mövsüm

    Son xəbərlər

    16:04

    Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"

    Futbol
    16:03

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    16:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    16:02

    Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənib

    Sağlamlıq
    16:00
    Foto

    Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilib

    İnfrastruktur
    15:57

    Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilib

    Maliyyə
    15:55

    "Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    15:51

    Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti