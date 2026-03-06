Türkiyə Kubokunun formatı 2026/2027 mövsümündən dəyişdirilir
Futbol
- 06 mart, 2026
- 16:36
Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun oyun formatında dəyişiklik edilir.
"Report" xəbər verir ki, bu qərar Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) İdarə Heyətinin iclasında qəbul olunub.
Turnir 2026/2027 mövsümündən etibarən pley-off sisteminə keçid edəcək.
Yeni formatda əvvəlcə beş təsnifat mərhələsi keçiriləcək. Bunun ardınca 1/8 final, 1/4 final, yarımfinal və final oyunları təşkil olunacaq.
Yalnız yarımfinal mərhələsi iki matçdan ibarət formatda reallaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, Türkiyə Kubokunun cari mövsümündə təsnifat görüşlərinin ardından qrup mərhələsi başlayıb. Daha sonra komandalar 1/4 finala yüksəliblər.
Son xəbərlər
16:04
Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"Futbol
16:03
Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edibASK
16:03
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyirXarici siyasət
16:02
Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRHAnalitika
16:01
Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənibSağlamlıq
16:00
Foto
Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilibİnfrastruktur
15:57
Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilibMaliyyə
15:55
"Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyirFutbol
15:51