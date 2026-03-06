İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ceyhun Bayramov belaruslu həmkarını İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 16:30
    Belarusun xarici işlər naziri Maksim Rıjenkov Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı nazirlər regionda baş verən son hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Hərbi eskalasiya ilə bağlı narahatlıq ifadə olunaraq, gərginliyin daha da artmasına səbəb ola biləcək addımlardan çəkinməyin vacibliyi vurğulanıb.

    Nazir Ceyhun Bayramov belarus həmkarını 5 mart tarixində İran İslam Respublikası tərəfindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirilmiş dron hücumları barədə məlumatlandırıb.

    Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на Нахчыван
    Bayramov briefs Belarusian FM on Iran's drone attack on Nakhchivan

