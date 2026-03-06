Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на Нахчыван
- 06 марта, 2026
- 16:45
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Отмечается, что в ходе переговоров дипломаты провели обмен мнениями относительно последних событий, разворачивающихся в регионе.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с военной эскалацией и особо подчеркнули важность отказа от действий, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности.
Министр Джейхун Байрамов довел до сведения своего белорусского коллеги информацию об атаках беспилотников, осуществленных Ираном 5 марта против Нахчыванской Автономной Республики.
Также министры обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.
