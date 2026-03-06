Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 16:45
    Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе переговоров дипломаты провели обмен мнениями относительно последних событий, разворачивающихся в регионе.

    Стороны выразили обеспокоенность в связи с военной эскалацией и особо подчеркнули важность отказа от действий, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности.

    Министр Джейхун Байрамов довел до сведения своего белорусского коллеги информацию об атаках беспилотников, осуществленных Ираном 5 марта против Нахчыванской Автономной Республики.

    Также министры обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.

    Ceyhun Bayramov belaruslu həmkarını İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı məlumatlandırıb
