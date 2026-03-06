Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на Нахчыван

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе переговоров дипломаты провели обмен мнениями относительно последних событий, разворачивающихся в регионе.

Стороны выразили обеспокоенность в связи с военной эскалацией и особо подчеркнули важность отказа от действий, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения своего белорусского коллеги информацию об атаках беспилотников, осуществленных Ираном 5 марта против Нахчыванской Автономной Республики.

Также министры обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.