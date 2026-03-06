Bakıda meksikalı rəssam Jazzamoartın sərgisi açılıb
- 06 mart, 2026
- 16:18
Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində meksikalı rəssam Jazzamoartın sərgisinin açılışı olub.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Meksikanın Bakıdakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunub.
Açılışda Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Mariya Viktoriya Romero Kabalyero qeyd edib ki, Jazzamoart, Quanaxuatodan olan görkəmli rəssamlardan biridir.
"Mənim üçün Quanaxuato ştatından ikinci rəssamı Azərbaycanda təqdim etmək böyük şərəfdir, birincisi Dieqo Rivera idi. Jazzamoart musiqidən ilhamlanan geniş əsərlər kolleksiyasına malik rəssamdır. Bu sərgi onun yaradıcılığının yalnız kiçik bir hissəsini təqdim edir. Məhz bu muzeydə olmaq mənim üçün böyük şərəfdir", - səfir deyib.
Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası İşçi Qrupunun rəhbəri Jalə Əliyeva parlament üzvlərinin Meksikaya bu yaxınlarda baş tutan səfərini xatırladıb və bu ölkənin gözəlliyinə və mədəniyyətinə heyranlığını ifadə edib.
"Mədəniyyət – tarix və gələcəkdir. Meksika Azərbaycan kimi zəngin qədim tarixə malik ölkədir. Hər iki ölkədə insanlar xeyirxah, qonaqpərvər və açıqdırlar, bizim çoxlu ortaq nöqtələrimiz var. Diplomatiya və iqtisadi əlaqələrdən əlavə, mədəniyyət başlıca yer tutmalıdır. Bir daha vurğulamaq istəyirəm: məhz mədəniyyət, onun tarixi və gələcəyi xalqları birləşdirir", - J.Əliyeva bildirib.
Qeyd edək ki, Jazzamoart musiqi və rəssamlığı birləşdirən fənlərarası layihələrdə işləyən meksikalı rəssamdır. Onun ekspressionist əsərləri Madriddə Kraliça Sofiya Muzeyi, Amsterdamda Reyksmuseum, Nyu-Yorkda Bronks Muzeyi, Çin Milli İncəsənət Muzeyində Pekin Biennalesi və Meksikada Müasir İncəsənət Muzeyi kimi yerlərdə, dünya üzrə muzey və qalereyalarda 500-dən çox sərgidə nümayiş etdirilib.