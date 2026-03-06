В Баку открылась выставка мексиканского художника Jazzamoart

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось открытие выставки мексиканского художника Jazzamoart.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Мексики в Баку.

На открытии посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро подчеркнула, что Jazzamoart - один из выдающихся художников из Гуанахуато.

"Для меня большая честь представлять в Азербайджане второго художника из штата Гуанахуато, первым был Диего Ривера. Jazzamoart - художник с обширной коллекцией работ, вдохновленных музыкой. Эта выставка представляет лишь небольшую часть его творчества. Для меня большая честь находиться именно в этом музее", - отметила посол.

Руководитель Азербайджано-мексиканской межпарламентской рабочей группы Жаля Алиева вспомнила недавнюю поездку парламентариев в Мексику и выразила восхищение красотой и культурой этой страны.

"Культура - это история и будущее. Мексика - страна с богатой древней историей, как и Азербайджан. Люди в обеих странах доброжелательные, гостеприимные и открытые, и у нас много точек соприкосновения. Помимо дипломатии и экономических связей, культура должна занимать первостепенное место. Еще раз хочу подчеркнуть: именно культура, ее история и будущее объединяют народы", - сказала Алиева.

Отметим, что Jazzamoart - мексиканский художник, который работает в междисциплинарных проектах, объединяющих музыку и живопись. Его экспрессионистские работы были представлены более чем на 500 выставках в музеях и галереях по всему миру, в таких местах, как Музей королевы Софии в Мадриде, Рейксмюсеум в Амстердаме, Музей Бронкса в Нью-Йорке, Биеннале в Пекине в Национальном музее искусства Китая и Музей современного искусства в Мексике.