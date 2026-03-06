İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 16:17
    İsveç Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən hərəkətləri pisləyir

    İsveçin Bakıdakı səfirliyi İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə endirdiyi zərbələri pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Naxçıvan Muxtar Respublikasına PUA-larla zərbələr endirildikdən sonra İsveç səfirliyi Azərbaycanla və bütün zərərçəkənlərlə tam həmrəyliyini ifadə edir. Biz bu hücumları, eləcə də Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən hərəkəti pisləyirik. Vəziyyəti və hadisələrin sonrakı inkişafını diqqətlə izləməyə davam edəcəyik", - paylaşımda bildirilib.

    İsveç Bakı Azərbaycan Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану
    Sweden expresses solidarity with Azerbaijan after Iranian strikes on Nakhchivan

