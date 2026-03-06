Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 15:59
    Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Посольство Швеции в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети "Х".

    "После ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике посольство Швеции выражает полную солидарность с Азербайджаном и всеми пострадавшими. Мы осуждаем эти атаки и любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и дальнейшее развитие событий",- говорится в публикации.

