Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 15:59
Посольство Швеции в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети "Х".
"После ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике посольство Швеции выражает полную солидарность с Азербайджаном и всеми пострадавшими. Мы осуждаем эти атаки и любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и дальнейшее развитие событий",- говорится в публикации.
