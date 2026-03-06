Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

Посольство Швеции в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети "Х".

"После ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике посольство Швеции выражает полную солидарность с Азербайджаном и всеми пострадавшими. Мы осуждаем эти атаки и любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и дальнейшее развитие событий",- говорится в публикации.