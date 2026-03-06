Tramp yeni daxili təhlükəsizlik nazirinin adını açıqlayıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 00:12
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kristi Noemin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri postunu tərk edəcəyini elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Mən hörmətlə bildirməkdən məmnunam ki, Oklahama ştatından olan yüksək nüfuzlu senator Markueyn Mallin martın 31-də ABŞ-nin yeni daxili təhlükəsizlik naziri olacaq", - Amerika lideri yazıb.

    Tramp nazirliyin fəaliyyətdə olan rəhbərinə təşəkkür edib və onun səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra Qərb yarımkürəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə yeni quruma rəhbərlik edəcəyini bildirib.

